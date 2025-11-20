ABC alerta sobre nueve puntos críticos en la ruta a los Valles cruceños

El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Hugo Angelo Virgüez, informó este jueves sobre el estado de las vías que conectan la región con los valles cruceños, destacando que la transitabilidad está garantizada, aunque persisten sectores críticos donde se realizan trabajos de mantenimiento y ensanchamiento.

En contacto con El Mañanero, Virgüez explicó que, gracias a los trabajos realizados, se ha logrado mantener la circulación en todo el tramo, pero alertó que existen nueve puntos críticos, principalmente entre la Angostura y Bermejo, donde el terreno aún se encuentra saturado por las recientes lluvias.

“Anteriormente teníamos cuatro puntos críticos, ahora se han incrementado a nueve. Estamos garantizando la transitabilidad, pero la precaución es fundamental”, señaló.

El gerente regional indicó que el ABC mantiene maquinaria a pie de obra para atender cualquier eventualidad y que se están realizando pasos provisionales para asegurar la circulación.

Asimismo, se trabaja en coordinación con especialistas para diseñar un proyecto definitivo que permita estabilizar estos sectores críticos de manera permanente.

Además, se informó que YPFB está ejecutando trabajos de reparación en un ducto dañado, asegurando que no se afecte la transitabilidad. Virgüez recomendó a los usuarios consultar el mapa de transitabilidad disponible en la página web del ABC para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas.

Finalmente, el gerente regional reiteró la importancia de mantener la precaución al transitar por estas vías y agradeció la cobertura mediática que permite informar de manera oportuna a la población.

