El pronóstico del tiempo advierte que el calor extremo se sentirá entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre, en lo que será el periodo más sofocante de la semana.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, informó que durante tres días consecutivos se presentarán temperaturas entre 37°C y 38°C, lo que marcará oficialmente el inicio de una ola de calor en el departamento.

El jueves 11 se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 36°C, acompañada por el ingreso de vientos del sur con lluvias moderadas solo en las provincias de Velasco, Guarayos y de forma sectorizada en San Javier y Concepción de Ñuflo de Chávez, sin incidir en las temperaturas. El viernes 12, el panorama será similar, con ráfagas de hasta 50 km/h y cielos despejados, aunque con temperaturas levemente más bajas: entre 23°C y 35°C.

La situación cambiará el sábado 13, cuando retornarán los vientos del norte con ráfagas de hasta 60 km/h y un ascenso del termómetro hasta los 37°C. El domingo 14 será la jornada más calurosa, alcanzando los 38°C en varias provincias, especialmente en la Chiquitania. El lunes 15 se mantendrá la tendencia con temperaturas cercanas a los 37°C.

Las provincias también registrarán contrastes marcados. En los Valles cruceños, las mínimas llegarán hasta los 7°C, pero las máximas bordearán los 30°C. En la Cordillera, localidades como Cabezas y Charagua rozarán los 38°C. La Chiquitania será la más golpeada, con máximas de hasta 39°C y lluvias moderadas únicamente en sectores aislados de Velasco, Guarayos, San Javier y Concepción.

