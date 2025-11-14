¿Hasta cuándo lloverá en Santa Cruz? Conozca el reporte del clima para este viernes

Santa Cruz vivirá un viernes marcado por la presencia de un sur leve, lluvias moderadas y cielos mayormente nublados. De acuerdo con el agro meteorólogo Luis Alberto Alpire, las precipitaciones se mantendrán durante buena parte de la jornada y estarán acompañadas de vientos moderados del sur.

Se prevé la temperatura más baja de la semana, con 19°C de mínima, mientras que la máxima llegará a 24°C, en un ambiente húmedo y con lluvias persistentes.

Afectación por provincias

El comportamiento climático será similar en el resto del departamento, aunque con variaciones notables según la región:

Valles cruceños: temperaturas entre 10°C y 29°C, con un ambiente más frío en las primeras horas.

Chiquitania: registro más amplio, entre 20°C y 37°C.

Cordillera: mínimas de 17°C y máximas de 36°C.

Ante este panorama, Alpire recomendó a la población tomar previsiones, especialmente por posibles acumulaciones de agua y el incremento de la humedad.

¿Hasta cuándo seguirá el mal tiempo?

El agro meteorólogo también conocido como el Señor del anunció que el frente sur será pasajero. Desde el sábado, los vientos del norte volverán a ingresar al departamento, lo que generará una nueva subida de temperaturas y la recuperación del calor característico de la región.

