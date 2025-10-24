Selección femenina de Bolivia enfrentará a Ecuador en Villa Ingenio por la Liga de Naciones

La selección boliviana femenina de fútbol se alista para disputar la Liga de Naciones, que se jugarán en Villa Ingenio y con miras al mundial que se disputará en 2027 en Brasil.

Este viernes, a partir de las 17:00 horas, Bolivia enfrentará a Ecuador en el primer partido del torneo, con la expectativa de iniciar con buen pie la competición.

El director técnico de la selección, Jury Villarroel, destacó la importancia del apoyo del público. “Esperamos contar con mucha gente que venga a apoyar. Será fundamental para que la selección pueda hacer respetar la localía y disfrutar de una victoria”, afirmó.

Por su parte, el asistente técnico Diego Bengolea resaltó el trabajo realizado en las últimas dos semanas. “Es un equipo duro, sobre todo físicamente, pero las chicas se han preparado muy bien. Esperamos que todo se refleje en el partido de mañana”, señaló.

Las jugadoras también mostraron su entusiasmo por la competición. Una de ellas indicó que el fútbol femenino en Bolivia ha crecido considerablemente y que el partido genera mucha ilusión, al tratarse de eliminatorias para el Mundial.

Villarroel agregó que el objetivo es que el fútbol femenino avance a nivel nacional para proyectarse internacionalmente.

El cuerpo técnico explicó que se priorizó a jugadoras que participan en torneos locales, con el fin de masificar el fútbol femenino en el país. Bolivia disputará cuatro partidos como local y cuatro de visitante durante la fase de eliminatorias.

La entrada para el partido tendrá un costo de 10 bolivianos, mientras que los adultos mayores y niños pagarán solo 5 bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play