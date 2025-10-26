TSE fija fechas para la entrega de credenciales a autoridades electas de Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió las fechas oficiales para la entrega de credenciales a las autoridades electas, cumpliendo con una de las últimas actividades del calendario electoral.

El próximo 29 de octubre se realizará la entrega de credenciales a todos los legisladores electos, incluyendo diputados, senadores y diputados supraestatales, en un acto oficial programado por el TSE.

Por su parte, la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos se realizará el 3 de noviembre, tras una solicitud enviada por el presidente electo Rodrigo Paz, debido a un viaje programado a Estados Unidos.

La Sala Plena del TSE analizó la solicitud y decidió ajustar la fecha, garantizando que se cumpla con los procedimientos formales y los protocolos correspondientes.

Con estas fechas, el TSE concluye una de las etapas finales del proceso electoral, asegurando que todas las autoridades electas reciban sus credenciales de manera oficial antes de asumir sus funciones.

