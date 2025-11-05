“Estamos esperanzados”, la declaración de Cochamanidis antes de la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos

Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, se dio cita este miércoles en la Casa de la Libertad, de Sucre, para presenciar el acto de entrega de credenciales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edmand Lara.

Durante su intervención, manifestó que “todos los bolivianos estamos esperanzados”, destacando la expectativa generada por el nuevo gobierno.

En su discurso, Cochamanidis señaló que el país enfrenta una profunda crisis tras dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) y resaltó la urgencia de tomar medidas rápidas y drásticas. “La única forma de salir de esto es entre todos”, afirmó, haciendo un llamado a la unidad y al trabajo coordinado entre instituciones y ciudadanía.

Asimismo, aseguró que el Comité Cívico cruceño está dispuesto a colaborar desde su posición: “Desde el lugar en que nos toque estar, estamos nosotros, dispuestos a ponerle el hombro al país, y hay que hacerlo de una manera coordinada y ordenada, y sobre todo con la convicción de que todo lo que se haga es en beneficio del país”.

Cochamanidis también destacó que la entrega de credenciales marca solo el inicio de grandes desafíos.

“La responsabilidad es grande con Bolivia, hoy reciben sus credenciales y creo que es una tarea más ardua. Queremos y necesitamos urgentemente un cambio; es la nueva historia que debemos escribir entre todos para poder decir que sí vamos a salir adelante y la forma de hacerlo viene en equipo”, afirmó Cochamanidis.

El dirigente enfatizó que la cooperación y la coordinación serán fundamentales para que el nuevo gobierno cumpla con las expectativas de la ciudadanía y enfrente la crisis económica, social y política del país.

