Diputados rechaza modificaciones y la ley de diferimiento pasa a sesión de Asamblea

La Cámara de Diputados rechazó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Periodo de Gracia para Créditos Otorgados para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”, por lo que la propuesta fue remitida al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su resolución final.

La norma tiene como objetivo apoyar a los pequeños emprendedores estableciendo una pausa temporal en los procesos de embargo y ejecución judicial vinculados a créditos de vivienda de interés social y préstamos destinados a unidades productivas micro y pequeñas.

El rechazo de las observaciones del Senado responde a la decisión de los diputados de mantener el texto original aprobado en su instancia, considerando que la redacción inicial preserva mejor el alcance social del proyecto y garantiza una aplicación equitativa y temporal de las medidas de alivio financiero.

Con esta determinación, el documento será elevado al pleno de la Asamblea Legislativa para la definición de su texto final y su eventual promulgación por el Órgano Ejecutivo.

La Ley Excepcional plantea que, durante el periodo establecido, no se ejecuten embargos ni desalojos relacionados con créditos de vivienda de interés social ni se inicien procesos coercitivos por deudas contraídas por micro y pequeñas unidades económicas. Asimismo, se otorga un periodo de gracia a los beneficiarios de dichos créditos, con el fin de aliviar su carga financiera y promover la estabilidad social y económica.

