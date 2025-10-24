TEMAS DE HOY:
Caso Odalys Adolescente muerta Menor hallada muerta

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputados definen que La Paz será sede de sesiones preparatorias de transición de gobierno

Las sesiones preparatorias son el primer paso del nuevo periodo legislativo, en las que se acreditan los mandatos de las y los diputados electos, se conforman las directivas y se instala oficialmente la legislatura.

Hans Franco

24/10/2025 13:02

Foto: Sesiones preparatorias se realizarán en La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados aprobó una resolución camaral que dispone que las sesiones preparatorias de la próxima legislatura, así como el acto de juramento de las y los nuevos diputados electos, se realicen en la ciudad de La Paz, sede de los órganos del Estado.

La medida también establece que en la misma capital se llevará a cabo el acto de posesión y juramento del presidente y vicepresidente electos, con el objetivo de garantizar la presencia plena de las autoridades nacionales y legislativas durante el proceso de transición gubernamental.

Las sesiones preparatorias son el primer paso del nuevo periodo legislativo, en las que se acreditan los mandatos de las y los diputados electos, se conforman las directivas y se instala oficialmente la legislatura.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que entregará las credenciales al presidente, vicepresidente y asambleístas el miércoles 29 de octubre. Desde esa fecha los nuevos legisladores deben comenzar las sesiones preparatorias para conformar las nuevas directivas de diputados y senadores.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD