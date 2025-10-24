Diputados definen que La Paz será sede de sesiones preparatorias de transición de gobierno

La Cámara de Diputados aprobó una resolución camaral que dispone que las sesiones preparatorias de la próxima legislatura, así como el acto de juramento de las y los nuevos diputados electos, se realicen en la ciudad de La Paz, sede de los órganos del Estado.

La medida también establece que en la misma capital se llevará a cabo el acto de posesión y juramento del presidente y vicepresidente electos, con el objetivo de garantizar la presencia plena de las autoridades nacionales y legislativas durante el proceso de transición gubernamental.

Las sesiones preparatorias son el primer paso del nuevo periodo legislativo, en las que se acreditan los mandatos de las y los diputados electos, se conforman las directivas y se instala oficialmente la legislatura.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que entregará las credenciales al presidente, vicepresidente y asambleístas el miércoles 29 de octubre. Desde esa fecha los nuevos legisladores deben comenzar las sesiones preparatorias para conformar las nuevas directivas de diputados y senadores.

