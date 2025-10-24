¡Insólito! Conductor choca el auto de Viscarra, se baja y le pide una selfie

En la ciudad de Lima en Perú, un conductor chocó por detrás el vehículo de Guillermo Viscarra, portero de la selección boliviana, se bajó y, en lugar de hablar sobre el incidente, emocionado le pidió una fotografía, la cual Viscarra terminó concediendo.

Según el testimonio de la esposa de Billy Viscarra, el vehículo del jugador fue chocado levemente por detrás mientras regresaban a Lima, cerca de un retén de peaje.

En el video compartido en redes sociales se puede ver claramente el momento en que el conductor se acerca al futbolista y ambos se toman la selfie. Eso sí, Viscarra le pidió amablemente que prestara atención mientras conducía su vehículo; posteriormente, le concedió la fotografía.

La actitud del boliviano en Perú fue bien recibida por los internautas, quienes realizaron comentarios positivos sobre su comportamiento.

