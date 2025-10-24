Gobierno reglamenta ley de uso de radares para defensa del espacio aéreo

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo N° 5477, que reglamenta la Ley N° 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, el control y la defensa del espacio aéreo nacional frente a amenazas internas y externas.

La norma dispone la creación y operación plena del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (COSDEA), instancia estratégica dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), encargada de coordinar y ejecutar acciones de detección, identificación e interceptación de aeronaves que vulneren la normativa aeronáutica o pongan en riesgo la soberanía del país.

“Con este decreto, Bolivia consolida un sistema integral de defensa aérea que garantiza el control efectivo del espacio aéreo y refuerza la lucha contra actividades ilícitas como el narcotráfico o el contrabando aéreo”, destacó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo Aguilar.

El COSDEA tendrá la responsabilidad de operar el sistema integral de seguridad y defensa aérea, establecer protocolos de respuesta ante actos de interferencia ilícita y coordinar operaciones conjuntas con las diferentes fuerzas y entidades civiles, entre ellas Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Asimismo, el decreto fija un presupuesto anual de Bs 82,6 millones para las operaciones del COSDEA a partir de 2026, financiado por aportes de NAABOL (77,3%), DGAC (3,1%), Ministerio de Defensa (15,4%) y Ministerio de Gobierno (4,2%).

De manera excepcional, durante 2025, NAABOL transferirá Bs 18,1 millones para cubrir la póliza anual del seguro multirriesgo del sistema integrado del comando.

La disposición también autoriza al Ministerio de Defensa otorgar en comodato a NAABOL los radares secundarios de uso civil y subsistemas complementarios para el control del tránsito aéreo, por un periodo de 30 años.

En un plazo de 90 días, el COSDEA deberá establecer los procedimientos operativos específicos para la detección, interceptación y clasificación de aeronaves infractoras, ilícitas u hostiles, en el marco de la Ley 521.

