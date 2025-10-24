¿No los viste? Así fueron los dos golazos de Gabriel Villamil al gigante Palmeiras en la Libertadores

Gabriel Villamil anotó dos golazos para su equipo, Liga de Quito, ante Palmeiras, un gigante del fútbol sudamericano y mundial, en el partido jugado la noche del jueves por la semifinal de ida de la Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Liga de Quito venció 3-0 a Palmeiras, y dos de los goles tuvieron la firma del jugador boliviano Gabriel Villamil, quien, en posición de ‘9’, certificó su buen momento jugando para el equipo ecuatoriano.

El primero, con el cual abrió el marcador del partido, llegó a los 16 minutos del primer tiempo, cuando un desborde por la izquierda terminó en un centro atrás que llegó justo a los pies del boliviano, quien hizo un control orientado hacia su pierna izquierda y sacó un remate que infló las redes del arco defendido por el portero de Palmeiras.

Cuando Azulgaray había hecho el segundo gol de penal para Liga de Quito, la afición alentaba para que llegara el tercer tanto que pudiera cerrar el partido. Y así ocurrió: un pase largo desde el portero del club ecuatoriano cayó esta vez por la parte derecha, y un nuevo desborde con centro al corazón del área brasileña terminó nuevamente en los pies de Villamil, quien abrió su pie zurdo y mandó el balón al fondo del arco. Este tanto significó el 3-0 del encuentro y selló el resultado final.

Gabriel Villamil fue fundamental en el rendimiento del equipo, que ahora irá la próxima semana a Brasil para confirmar lo hecho en Quito y buscar el pase a la final de la Copa Libertadores, donde enfrentaría al ganador del partido entre Flamengo y Racing.

