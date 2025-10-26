Entrevista de Rodrigo Paz en la Red Uno genera expectativa en la población

La anunciada entrevista del presidente electo Rodrigo Paz Pereira en la Red Uno ha despertado una gran expectativa entre la ciudadanía, que considera importante conocer de primera mano las propuestas, decisiones y rumbo que asumirá el nuevo gobierno. La entrevista será difundida por la red televisiva desde las 20:00 horas por su señal abierta y sus redes sociales.

En un sondeo de opinión realizado, los bolivianos expresaron su interés en escuchar al mandatario electo y valoraron el acercamiento directo a la población a través de los medios de comunicación.

“Que vaya, tenemos que enterarnos de todo lo que hablan los políticos, porque somos parte de un país”, señaló una ciudadana.

“Me parece bien. Cuanto más contacto haya y más comunicación exista para llegar a la gente, es más saludable para todos. Que tome decisiones correctas, ahora estamos viendo un cambio de dirección y espero que sea para bien”, opinó otro entrevistado.

“Eso hace bien porque lo tenemos más cerca y más auténtico”, expresó un joven paceño.

“Tiene que informarnos, ser una persona seria y recomendarle al vicepresidente que lo apoye”, añadió otro ciudadano.

De acuerdo con los testimonios, la población espera que en la entrevista se aborden temas centrales como la búsqueda de la estabilidad económica, la reactivación productiva, la lucha contra la corrupción y la reforma de las instituciones públicas.

La participación activa de la ciudadanía refleja el interés y la esperanza que genera el inicio de una nueva etapa política en Bolivia. Los entrevistados coincidieron en que la comunicación transparente y el contacto directo con la gente son elementos clave para recuperar la confianza en las autoridades.

Mire el video:

