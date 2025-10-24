Rodrigo Paz culmina su primera semana de trabajo con un mensaje de unidad, democracia y reconstrucción nacional

El presidente electo Rodrigo Paz Pereira concluyó su primera semana de trabajo al frente del proceso de transición con una agenda nacional e internacional intensa, consolidando un mensaje de unidad, respeto democrático y reconstrucción para el país.

Desde el inicio de sus labores, Paz dejó en claro que el nuevo rumbo de Bolivia estará basado en el reconocimiento de los resultados electorales, el respeto entre las fuerzas políticas y la voluntad de trabajar conjuntamente por el bienestar de todos los bolivianos y bolivianas.

Durante esta primera etapa, el presidente electo y su equipo de transición sostienen reuniones con las distintas carteras de Estado e instituciones públicas, con el propósito de conocer la situación administrativa, técnica y financiera de cada una y ordenar la gestión pública para encaminar la reactivación económica en beneficio de la población.

En el ámbito internacional, Paz, dijo que Bolivia volvió a ser puesta en el mapa político y económico, recibiendo muestras de apoyo de líderes regionales y de distintas partes del mundo. Entre ellas, destaca el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y de organismos multilaterales, que expresaron su disposición de colaborar con el abastecimiento de combustibles, una medida clave para estabilizar la economía y fortalecer la producción nacional.

“Aquí estarán quienes quieran ayudar de manera honesta y sincera. No se trata de pedir espacios, sino de poner el hombro y empujar juntos para salir adelante”, expresó Rodrigo Paz, remarcando su compromiso con la unidad nacional, el trabajo conjunto y la construcción de un futuro digno para todos los boliviano.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play