Rescatan a joven que denunció abuso sexual; presunto agresor se dio a la fuga

Una joven fue rescatada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras denunciar haber sido víctima de una presunta violación sexual en un inmueble que, según las primeras investigaciones, funcionaría como una casa de citas. El hecho continúa bajo investigación.

De acuerdo con el informe preliminar brindado por un oficial de la Felcc, la víctima relató que acudió al lugar por invitación de una amiga para consumir bebidas alcohólicas, momento en el que habría sido obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. El presunto agresor, identificado por la víctima, logró darse a la fuga antes del operativo policial.

“Llegamos al lugar tras recibir la alerta. Ingresamos en busca del sujeto señalado; dentro del inmueble encontramos a dos personas, quienes fueron arrestadas mientras se continúa con las investigaciones”, informó un efectivo policial a los medios.

Durante el operativo, las autoridades procedieron al secuestro de equipos de video vigilancia (DVR), laptops y teléfonos celulares, con el objetivo de recabar información que permita identificar plenamente al presunto agresor. “Con presencia fiscal estamos recolectando todos los elementos necesarios para esclarecer este hecho”, agregó el uniformado.

La joven fue trasladada a dependencias policiales, donde presentó la denuncia formal y posteriormente fue derivada al médico forense para su valoración física y psicológica. “Se le realizarán los exámenes correspondientes para determinar el tipo de violencia sufrida, ya sea sexual, física o psicológica”, explicó el capitán de la Felcc.

El oficial también confirmó que el inmueble intervenido sería una casa de citas. “Se ha procedido al secuestro de todos los elementos que puedan aportar a la investigación. Nuestro director brindará un reporte más completo una vez se avance con las diligencias”, añadió.

Según la declaración de la víctima, habría sido invitada por una amiga a ese lugar sin conocer la naturaleza del mismo. La Fiscalía y la Felcc continúan con las investigaciones para ubicar al presunto agresor y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

