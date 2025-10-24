Robaron en Cochabamba y no irán a la cárcel: extranjeros cumplen condena con trabajo comunitario

Dos extranjeros, un hombre y una mujer, fueron sentenciados a tres años de cárcel por el delito de robo agravado, luego de admitir haber sustraído 42 mil dólares y 57 mil bolivianos en distintos hechos ocurridos en Cochabamba. Sin embargo, la condena no será cumplida tras las rejas, ya que ambos se beneficiaron con el perdón judicial y deberán realizar trabajo comunitario durante dos años.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores, informó que los acusados se sometieron a un proceso abreviado, aceptando su responsabilidad en los robos. “Conforme al procedimiento, la autoridad jurisdiccional determinó tres años de condena, y se otorgó la suspensión condicional de la pena. Los implicados no podrán cambiar de domicilio, ni acercarse a las víctimas, portar armas, ni involucrarse en nuevos ilícitos”, detalló.

Además, los sentenciados deberán registrarse biométricamente cada 15 días en el Ministerio Público, no podrán salir del país y cumplirán trabajos comunitarios en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Según las investigaciones, ambos extranjeros operaban ganándose la confianza de las víctimas para ingresar a sus domicilios y sustraer dinero y objetos de valor.

La Felcc recordó que este tipo de delitos suele presentarse bajo la apariencia de relaciones laborales o de confianza, por lo que recomendó no brindar acceso a desconocidos y extremar medidas de seguridad en los hogares.

Mira la programación en Red Uno Play