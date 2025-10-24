Desde la madrugada de este viernes, la carretera nueva hacia el oriente se encuentra totalmente bloqueada a la altura del kilómetro 198, en el puente de Chimoré, Trópico de Cochabamba. Padres de familia de la zona instalaron la medida de presión exigiendo la destitución de la directora distrital de educación, a quien acusan de irregularidades en su gestión.

Las imágenes desde el lugar muestran a los manifestantes colocando piedras, llantas y ramas sobre la vía principal, impidiendo el paso de vehículos. A raíz del bloqueo, la Terminal de Buses de Cochabamba informó oficialmente la suspensión de todas las salidas por la carretera nueva, habilitando únicamente la carretera antigua para los viajes hacia el oriente del país.

“Por motivos de bloqueo en la localidad de Chimoré, kilómetro 198, se suspenden las salidas por la carretera nueva y se habilitan por la carretera antigua hasta nuevo comunicado”, indica el aviso firmado por la Jefatura de Tránsito de la Terminal de Buses.

El bloqueo afecta gravemente al transporte interdepartamental, que ya enfrenta dificultades por la escasez de diésel y las largas filas para abastecerse de combustible. Ahora, los viajes se realizan por una vía más larga y de menor capacidad, lo que incrementa los tiempos y costos de traslado.

El conflicto tiene su origen en demandas del sector educativo local, pero el perjuicio se extiende a niveles departamental y nacional, ya que la carretera nueva es una de las principales arterias que conecta Cochabamba con Santa Cruz y el oriente del país.

Hasta el momento, no se reportaron enfrentamientos, aunque el tránsito continúa interrumpido y cientos de vehículos permanecen varados a la espera de una solución.

