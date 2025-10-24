Padres de familia bloquean el puente Chimoré en el Trópico de Cochabamba

Un grupo de padres de familia del municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, instaló un bloqueo indefinido en el sector Puente, exigiendo la expulsión definitiva de la exdirectora distrital de Educación y la designación inmediata de una nueva autoridad.

Los movilizados reclaman que, pese a múltiples denuncias presentadas ante la Dirección Departamental de Educación y el Ministerio de Educación, no se han atendido las irregularidades atribuidas a la exdirectora distrital Lariant Dávalos.

Con carteles, piedras y bolsas de arena, los padres bloquearon la carretera principal del municipio, impidiendo el paso de vehículos como medida de presión. “Ya agotamos todas las instancias y no nos escuchan, por eso hemos decidido salir a las calles”, señaló uno de los representantes del sector movilizado.

Asimismo, los padres demandan que el director departamental de Educación de Cochabamba, Edgar Veizaga Montaño, nombre de forma inmediata a un nuevo responsable distrital, argumentando que la actual situación afecta el normal desarrollo de las labores educativas en la región.

El bloqueo se mantiene de manera indefinida hasta que las autoridades den una respuesta concreta a las exigencias de la población.

