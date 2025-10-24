Médicos: Horas decisivas para la vida de un niño con el 70% del cuerpo quemado tras un incendio

Una familia vive momentos de profunda consternación tras el terrible accidente que dejó a un niño de 11 años con el 70% de su cuerpo quemado. El menor permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, mientras un equipo médico multidisciplinario lucha por estabilizarlo.

El doctor Pablo Dávila, quien atiende el caso, explicó que las lesiones son extremadamente graves: “El paciente presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, tórax, brazos y parte de las piernas. Además, sufre deshidratación severa y riesgo de infección debido a la pérdida de la piel como barrera natural”, indicó.

El especialista señaló que las próximas 24 a 48 horas son cruciales para determinar la evolución del niño. “Se encuentra sedado, asistido con ventilación mecánica y bajo constante reanimación con líquidos y electrolitos”, agregó.

El accidente ocurrió cuando, por causas aún en investigación, una combustión de gasolina provocó el fuego que alcanzó al menor y a algunos miembros de su familia, quienes también resultaron afectados.

En caso de superar esta etapa crítica, el niño deberá someterse a un largo y doloroso proceso de recuperación que incluirá cirugías plásticas, fisioterapia, rehabilitación y apoyo nutricional especializado.

Su familia, devastada por la situación, ha compartido un número de contacto para recibir ayuda solidaria. Cada aporte puede marcar la diferencia en la batalla de este pequeño por sobrevivir. Número de contacto directo con la familia: 629 - 89896.

