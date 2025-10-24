TEMAS DE HOY:
robó una planta Hallazgo cadáver niña cayó del octavo piso

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Prepárese! Se avecina un sur con lluvias a Santa Cruz: ¿qué día llegará?

Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, el fenómeno climático afectará tanto a la capital como a las provincias, con variaciones térmicas marcadas y vientos del norte que cambiarán repentinamente al sur.

Charles Muñoz Flores

24/10/2025 9:40

El sur traerá lluvias y cambios bruscos de temperatura en Santa Cruz. FOTO: Ruta Verde Bolivia

Escuchar esta nota

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, advirtió que un frente frío ingresará al departamento cruceño este fin de semana, acompañado de lluvias de moderadas a fuertes, por lo que recomendó a la población tomar previsiones ante los cambios bruscos del tiempo.

“El sábado en la noche tendremos lluvias de moderada a fuerte intensidad, no solo en la capital, sino también en las provincias. Por lo tanto, hay que tomar previsiones”, señaló Alpire.

Según el agrometeorólogo, el fenómeno climático afectará tanto a la capital cruceña como a las provincias, con variaciones térmicas marcadas y vientos del norte que cambiarán repentinamente al sur.

Pronóstico por regiones

Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Para este viernes, se prevé una máxima de 34°C y mínima de 24°C, con ráfagas de viento norte que alcanzarán los 65 km/h, sin probabilidades de lluvia.

El sábado, los termómetros oscilarán entre 25°C y 33°C, con vientos del norte de hasta 70 km/h, pero durante la noche ingresará el sur acompañado de lluvias fuertes. El domingo se espera un descenso térmico, con temperaturas entre 18°C y 22°C, lluvias moderadas y vientos del sur de 50 km/h bajo cielos nublados.

Valles cruceños

Las temperaturas llegarán a 29°C este viernes, mientras que el domingo bajarán hasta 10°C. Se prevén lluvias fuertes el sábado por la noche y precipitaciones moderadas el domingo, además de vientos que cambiarán del norte (50 km/h) al sur de forma moderada.

Cordillera

El calor será extremo este viernes, con una máxima de 38°C, pero el domingo la temperatura descenderá hasta los 13°C. Se esperan vientos del norte de más de 70 km/h, sobre todo en Cabezas y Charagua, y lluvias fuertes la noche del sábado, seguidas de lluvias moderadas el domingo con viento sur.

Chiquitania

Esta jornada se registrará una máxima de 39°C, mientras que el domingo bajará a 19°C. Los vientos del norte alcanzarán 65 a 70 km/h en provincias como Ñuflo de Chávez y Chiquitos, con cielos nublados y lluvias de moderadas a fuertes durante el fin de semana.

El consejo del Señor del Clima

“La lluvia del sábado por la noche y del domingo será de consideración. Tomemos las previsiones del caso”, recomendó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD