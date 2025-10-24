Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, el fenómeno climático afectará tanto a la capital como a las provincias, con variaciones térmicas marcadas y vientos del norte que cambiarán repentinamente al sur.
24/10/2025 9:40
Escuchar esta nota
El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, advirtió que un frente frío ingresará al departamento cruceño este fin de semana, acompañado de lluvias de moderadas a fuertes, por lo que recomendó a la población tomar previsiones ante los cambios bruscos del tiempo.
“El sábado en la noche tendremos lluvias de moderada a fuerte intensidad, no solo en la capital, sino también en las provincias. Por lo tanto, hay que tomar previsiones”, señaló Alpire.
Según el agrometeorólogo, el fenómeno climático afectará tanto a la capital cruceña como a las provincias, con variaciones térmicas marcadas y vientos del norte que cambiarán repentinamente al sur.
Pronóstico por regiones
Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado
Para este viernes, se prevé una máxima de 34°C y mínima de 24°C, con ráfagas de viento norte que alcanzarán los 65 km/h, sin probabilidades de lluvia.
Valles cruceños
Las temperaturas llegarán a 29°C este viernes, mientras que el domingo bajarán hasta 10°C. Se prevén lluvias fuertes el sábado por la noche y precipitaciones moderadas el domingo, además de vientos que cambiarán del norte (50 km/h) al sur de forma moderada.
Cordillera
El calor será extremo este viernes, con una máxima de 38°C, pero el domingo la temperatura descenderá hasta los 13°C. Se esperan vientos del norte de más de 70 km/h, sobre todo en Cabezas y Charagua, y lluvias fuertes la noche del sábado, seguidas de lluvias moderadas el domingo con viento sur.
Chiquitania
Esta jornada se registrará una máxima de 39°C, mientras que el domingo bajará a 19°C. Los vientos del norte alcanzarán 65 a 70 km/h en provincias como Ñuflo de Chávez y Chiquitos, con cielos nublados y lluvias de moderadas a fuertes durante el fin de semana.
El consejo del Señor del Clima
“La lluvia del sábado por la noche y del domingo será de consideración. Tomemos las previsiones del caso”, recomendó.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30