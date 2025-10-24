El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, advirtió que un frente frío ingresará al departamento cruceño este fin de semana, acompañado de lluvias de moderadas a fuertes, por lo que recomendó a la población tomar previsiones ante los cambios bruscos del tiempo.

“El sábado en la noche tendremos lluvias de moderada a fuerte intensidad, no solo en la capital, sino también en las provincias. Por lo tanto, hay que tomar previsiones”, señaló Alpire.

Según el agrometeorólogo, el fenómeno climático afectará tanto a la capital cruceña como a las provincias, con variaciones térmicas marcadas y vientos del norte que cambiarán repentinamente al sur.

Pronóstico por regiones

Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Para este viernes, se prevé una máxima de 34°C y mínima de 24°C, con ráfagas de viento norte que alcanzarán los 65 km/h, sin probabilidades de lluvia.

El sábado, los termómetros oscilarán entre 25°C y 33°C, con vientos del norte de hasta 70 km/h, pero durante la noche ingresará el sur acompañado de lluvias fuertes. El domingo se espera un descenso térmico, con temperaturas entre 18°C y 22°C, lluvias moderadas y vientos del sur de 50 km/h bajo cielos nublados.

Valles cruceños

Las temperaturas llegarán a 29°C este viernes, mientras que el domingo bajarán hasta 10°C. Se prevén lluvias fuertes el sábado por la noche y precipitaciones moderadas el domingo, además de vientos que cambiarán del norte (50 km/h) al sur de forma moderada.

Cordillera

El calor será extremo este viernes, con una máxima de 38°C, pero el domingo la temperatura descenderá hasta los 13°C. Se esperan vientos del norte de más de 70 km/h, sobre todo en Cabezas y Charagua, y lluvias fuertes la noche del sábado, seguidas de lluvias moderadas el domingo con viento sur.

Chiquitania

Esta jornada se registrará una máxima de 39°C, mientras que el domingo bajará a 19°C. Los vientos del norte alcanzarán 65 a 70 km/h en provincias como Ñuflo de Chávez y Chiquitos, con cielos nublados y lluvias de moderadas a fuertes durante el fin de semana.

El consejo del Señor del Clima

“La lluvia del sábado por la noche y del domingo será de consideración. Tomemos las previsiones del caso”, recomendó.

Mira la programación en Red Uno Play