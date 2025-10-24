Hallan sin vida a adolescente en El Alto: analizarán su celular y sus ‘últimos pasos’

La adolescente encontrada sin vida el jueves 23 de octubre en un lote baldío de la zona Villa Cooperativa, en El Alto, ya fue identificada. Según las primeras investigaciones, se presume que caminó hasta el lugar donde falleció. Las pesquisas apuntan a sus compañeros de colegio.

La menor desapareció el sábado 18 de octubre después de dejar en casa a sus dos hermanos menores. Su padre la buscó durante varios días sin éxito hasta que fue hallada en el terreno abandonado.

La autopsia preliminar indicó que la causa de muerte fue “broncoaspiración” y que no se registran signos de violencia, según informó la fiscal de Delitos Contra la Vida, Sarina Guardia.

“No sabemos cuánta bebida alcohólica pudieron haber consumido con menores de edad o con otras personas. Solo se encontraron botellas y un zapato de la menor cerca del lugar. Por eso se presume que ella habría caminado hasta donde la hallaron”, explicó Guardia.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del deceso. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, señaló que las pesquisas se centran en las personas con las que la adolescente compartió tiempo antes de su muerte.

En ese marco, los agentes realizarán un análisis detallado del celular de la menor para determinar con quiénes tuvo contacto en las últimas horas de su vida.

Mira la programación en Red Uno Play