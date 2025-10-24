La justicia dictó una sentencia de ocho años de prisión para los dos hombres acusados de matar a golpes a Richard Flores Gonzáles, un joven de 28 años con discapacidad, quien fue brutalmente agredido el pasado 18 de septiembre 2024 en la zona de Coña Coña, en Cochabamba.

Ambos sentenciados fueron enviados al penal de El Abra, luego de someterse a un procedimiento abreviado por el delito de lesión seguida de muerte. Sin embargo, la familia de la víctima rechaza la pena impuesta y exige que se les imponga la máxima condena de 30 años de cárcel, argumentando que se trató de un asesinato.

“No estamos conformes con los ocho años. A mi hijo lo mataron, no murió por lesiones. El video es claro, se ve cómo se sientan sobre su cabeza. Pido justicia, por favor”, expresó entre lágrimas la madre de Richard.

Las imágenes del hecho, que circularon en redes sociales, muestran el momento en que la víctima fue perseguida, arrastrada y golpeada por al menos cinco personas, mientras pedía ayuda. Minutos después, fue abandonado en la calle con los pies atados con sus propios cordones.

Según la investigación, el joven fue confundido con un delincuente que supuestamente intentó ingresar a una vivienda. La Policía confirmó que Flores padecía problemas mentales y no representaba peligro alguno.

Los dos acusados, hermanos y con antecedentes penales por robo agravado, fueron presentados por la Felcc de Colcapirhua el 20 de septiembre, tras entregarse de forma voluntaria.

La familia de Richard Flores anunció que apelará la sentencia, denunciando que los testigos temen declarar por represalias y que la justicia no está siendo proporcional al crimen.

“Mi hijo tenía discapacidad, no podía defenderse. Lo golpearon entre varios hasta matarlo. Queremos justicia, no ocho años de impunidad”, reiteró su madre.

El caso ha generado indignación en Cochabamba y reabre el debate sobre las penas reducidas en casos de violencia extrema, especialmente cuando las víctimas son personas vulnerables.

