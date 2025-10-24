TEMAS DE HOY:
Bloqueo en el cuarto anillo de Santa Cruz por escasez de combustible paraliza el tránsito vehicular

La medida, protagonizada por conductores que aguardan abastecerse de carburante, ha generado un importante congestionamiento vehicular en la zona.

Charles Muñoz Flores

24/10/2025 14:12

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un bloqueo de vehículos de alto tonelaje y de buses registra este viernes en la zona del cuarto anillo, entre las avenidas San Martín y La Salle, debido a la escasez de combustibles que afecta a diferentes regiones del país.

La medida, protagonizada por conductores que aguardan abastecerse de diésel y gasolina, ha generado un importante congestionamiento vehicular en la zona. Decenas de automóviles particulares y de transporte público buscan rutas alternas para evitar el bloqueo y poder continuar con sus actividades diarias.

Algunos transportistas expresaron su malestar por la situación que los mantiene varados durante horas.

“La pérdida de tiempo y la situación en la que estamos, sin agua, sin baño, yo hago transporte internacional, vengo de Paraguay, estoy yendo a Puerto Warnes y me agarró el bloqueo. Es perjuicioso”, relató uno de los conductores afectados.

Otros choferes aseguran que llevan días esperando poder abastecerse sin éxito.

“Estamos desde el día lunes. Estamos muy molestos por la situación que estamos pasando, peor que no somos de Santa Cruz. No tenemos baños, duchas ni comida. Sufrimos todos los días. Necesito llegar hasta La Paz, descargué combustible y ya no tengo para mí retorno”, señaló.

 

