TEMAS DE HOY:
Abuso a estudiante Caso Odalys Adolescente muerta

34ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El vestuario del Real Madrid molesto por frase de Lamine Yamal: “roban y se quejan”

Según EFE, los jugadores del Real Madrid entienden que Lamine Yamal no maneja los códigos más básicos del respeto entre profesionales.

EFE

24/10/2025 13:41

España.

Escuchar esta nota

El primer clásico de la temporada, el que disputan Real Madrid y Barcelona el domingo en el Santiago Bernabéu, llega marcado por una frase de Lamine Yamal en el entorno de la 'Kings League', cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que "roban y se quejan", en unas declaraciones que el vestuario madridista interpreta como una "falta de respeto".

Horas después de las declaraciones de Lamine Yamal en un encuentro distendido en el que también participaba Gerard Piqué, exjugador del Barcelona, las declaraciones fueron comentadas por los jugadores del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, según apuntan a EFE fuentes del club blanco.

Las palabras de Lamine Yamal han generado "hastío" en la plantilla del Real Madrid, pero no sorprenden a un vestuario en el que hay jugadores, como Dani Carvajal o Dean Huijsen, que son compañeros de la joven estrella del Barcelona en la selección española.

Los jugadores del Real Madrid entienden que Lamine Yamal no maneja los códigos más básicos del respeto entre profesionales y le ven como un "mal compañero", entendiendo que sus palabras son una provocación más de una manera de comportarse que nadie en el Barcelona encuentra la forma de ponerle freno. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD