Conozca la ubicación de los cementerios en Santa Cruz y sus horarios para Todos Santos

El director de cementerios municipales, Ernesto Arteaga, informó que se ha puesto en marcha el Plan Todos Santos, con el objetivo de preparar los camposantos del municipio para la festividad que se recuerda el 1 y 2 de noviembre próximos.

“Hemos activado el plan Todos Santos que tiene que ver con la intervención a los 24 cementerios municipales en tema de aseo, mantenimiento y limpieza”, señaló Arteaga.

El funcionario explicó que para garantizar estas labores es necesario que los adjudicatarios y las personas que visiten a sus seres queridos obtengan previamente su orden de trabajo en el área administrativa del Cementerio General. Esto permitirá coordinar las actividades de limpieza y refacción, asegurando que los camposantos estén en óptimas condiciones durante los días de mayor afluencia.

Dentro del plan también se incluye la fumigación de los cementerios. Arteaga detalló que este procedimiento se realizará el próximo miércoles, cuando las puertas de todos los cementerios municipales permanecerán cerradas para permitir la intervención de la unidad de control de plagas y fumigación.

A continuación, le dejamos cuadros informativos con las ubicaciones y horarios de los 24 cementerios municipales:

