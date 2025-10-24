Madre denuncia que su expareja y familiares abusaron de su hija: “Han hecho y deshecho con ella”

La Policía y las autoridades judiciales investigan un caso de agresión física y sexual contra una menor en la zona de Satélite Norte, ocurrido el pasado mes de septiembre. La denuncia fue presentada por la madre, quien se encontraba en Chile, tras enterarse de los hechos a través de conversaciones telefónicas con su hija.

Según la denuncia, la menor fue víctima de su padre biológico, dos primos y su hermanastro. La madre relató que el padre le impedía comunicarse con la niña, por lo que habló con ella a través del teléfono de un profesor.

"Mi hija me dijo: ‘mamá, mi papá me toca, ya no quiero que él me toque’. Inmediatamente le dije que no volviera más a esa casa", contó la madre.

El profesor y la directora realizaron un informe que fue llevado a la Defensoría, donde se formalizó la denuncia y se logró la aprehensión del padre.

Tras el retorno de su mamá al país, la menor comenzó a relatar otros hechos de violencia que involucraban a sus primos y a su hermanastro. La mujer describió el calvario que vivió su hija dentro de la casa.

“Todo lo que mi hija pasó en esa casa me duele mucho, porque ellos han hecho y deshecho con ella, no solo su padre, sino también los demás, en reiteradas ocasiones cuando mi hija se encontraba sola", dijo.

"Mi hija incluso quedaba sin comer por castigos de su abuela y su padre. En una ocasión, cuando descubrieron lo que le estaban haciendo, la golpearon y le dijeron que era una mentirosa”, añadió.

La abogada de la víctima, Lavive Muller, señaló que uno de los implicados está con detención preventiva y otro espera audiencia, mientras que dos personas permanecen prófugas.

Además, señaló que se pedirá ampliar la investigación para incluir a la abuela de la menor, quien presuntamente hizo caso omiso a los abusos denunciados por la niña. En tanto, la tutela de la menor será asignada a la madre.

