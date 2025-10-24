TEMAS DE HOY:
Comunidad

Policías heridos tras persecución: ¿Qué les pasó y cómo están?

Dos policías resultaron heridos al caer de su motocicleta durante una persecución en Santa Cruz. Uno está estable y el otro permanece en terapia intensiva con hematomas en la cabeza.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/10/2025 8:19

Santa Cruz, Bolivia

Dos policías resultaron heridos luego de caer de una motocicleta mientras realizaban una persecución policial para capturar a delincuentes en la capital cruceña. Ambos fueron trasladados a una clínica del centro de la ciudad, donde reciben atención médica.

La doctora Karen Mejía, quien atiende a los efectivos, informó que uno de ellos se encuentra estable, mientras que el otro permanece en terapia intensiva.

“Uno de ellos está estable, con pequeñas laceraciones en las extremidades, pero el otro sigue con diagnóstico reservado. El paciente en terapia intensiva tiene múltiples hematomas en la cabeza”, detalló la profesional.

De acuerdo con el reporte preliminar, la motocicleta en la que se desplazaban los uniformados derrapó al doblar una curva cerrada, lo que provocó la fuerte caída.

Los médicos continúan evaluando la evolución del policía internado en terapia intensiva.

 

