Identifican al presunto autor del brutal asesinato de una pareja en el Trópico de Cochabamba

Gracias a cámaras de videovigilancia, la Fiscalía identificó al presunto autor del doble asesinato en el Trópico de Cochabamba, quien sería parte del entorno familiar de las víctimas. Se esperan los informes finales para proceder con su aprehensión.

Ligia Portillo

24/10/2025 8:26

Identifican al presunto autor del brutal asesinato de pareja en el Trópico de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La Fiscalía informó que ya se tiene identificado al presunto autor del doble asesinato ocurrido recientemente en el Trópico de Cochabamba. Según las investigaciones, se trataría de una persona del entorno familiar de las víctimas.

Los avances en el caso se dieron gracias a la revisión de cámaras de videovigilancia, que permitieron a la Policía establecer la presencia del sospechoso en el lugar de los hechos.

“Se ha generado una serie de actos investigativos, incluyendo la colección de indicios materiales y la revisión de las cámaras de videovigilancia. La Policía identificó a una persona que habría estado en el lugar de los hechos, y sobre la cual ya se están realizando acciones procesales para su aprehensión. Esto permitirá esclarecer los hechos”, afirmó Osvaldo Tejerina, fiscal departamental.

Las autoridades destacaron que, aunque la persona pertenece al entorno familiar de las víctimas, aún se aguardan los informes finales de la investigación antes de proceder con la aprehensión y confirmar la autoría del crimen.

“Sí, es parte del entorno familiar. Sin embargo, adelantar información que individualice a la persona podría distorsionar la investigación. En las próximas horas tendremos resultados sobre la autoría y participación en este hecho criminal”, agregó Tejerina.

La Fiscalía enfatiza que el trabajo de investigación continúa, y se espera que en breve se tomen las medidas legales correspondientes para llevar al presunto responsable ante la justicia.

 

