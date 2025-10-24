Defensoría de la Niñez repudia agresiones a menores en Santa Cruz y anuncia acciones legales

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia expresó su firme rechazo ante dos casos recientes de agresiones contra menores de edad registrados en la capital cruceña. En ambos hechos, las víctimas fueron atacadas por personas adultas en espacios públicos.

El primero de los casos se produjo el pasado 30 de septiembre en el mercado Mutualista, donde un niño de apenas 4 años fue agredido por una mujer. Según el informe, los miembros de la asociación del mercado intentaron resolver la situación de manera interna, pero la Defensoría intervino para garantizar la protección del menor.

“Hicimos el acompañamiento psicológico al niño y citamos a la presunta agresora a nuestras oficinas. A raíz de ello, la Defensoría podría tomar las acciones correspondientes”, informó el jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Raúl Yabeta.

El funcionario detalló que la agresora justificó su accionar asegurando que el niño “se estaba peleando con su hijo”, motivo que la llevó a golpearlo. Al respecto, Yabeta fue enfático: “Volvemos a decir que no existen motivos ni razones que justifiquen una agresión. Los niños no se pueden tocar, no hay excusas ni disculpas que valgan”.

El segundo caso involucra a un adolescente de 14 años, quien fue agredido por una mujer en un minimercado del barrio La Pampa de la Isla. La autora del hecho habría ofrecido disculpas públicas, sin embargo, la Defensoría aclaró que este gesto no detiene el proceso legal.

“El tema de las disculpas públicas va a ser valorado por el Ministerio Público; puede ser un paso hacia el arrepentimiento, pero en ningún momento suspende las acciones legales”, puntualizó Yabeta.

La autoridad informó que la citación para la presunta agresora está prevista para el lunes y advirtió que, en caso de no presentarse, solicitarán su aprehensión.

