¡Furiosa! Así reaccionó la presidenta de Palmeiras tras la goleada ante Liga de Quito

Popularmente se dice que una mirada vale más que mil palabras, y esa fue la imagen que dejó Palmeiras tras su contundente derrota 3-0 ante Liga de Quito en la semifinal de ida de la Copa Libertadores. 

Martin Suarez Vargas

24/10/2025 13:58

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras de Brasil.
La presidenta del club paulista, Leila Pereira, abandonó el estadio Rodrigo Paz Delgado con una expresión de resignación y sin brindar declaraciones a los medios en zona mixta, tras los goles de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray. La prensa brasileña destacó que Pereira salió con “cara de pocos amigos”, mostrando el disgusto de la delegación tras la dura derrota.

A pesar del mal momento, la mandataria se mantuvo activa en redes sociales. Publicó dos imágenes: una promoviendo la venta de entradas para el partido de vuelta en Brasil, y otra mostrando su aliento al plantel dirigido por Abel Ferreira. “El próximo jueves se decidirá quién clasificará a la final de la Conmebol Libertadores en Palmeiras”, escribió, junto al lema:

“Lucharemos sin cesar”.

Leila Pereira tras retirarse del estadio Rodrigo Paz Delgado. Imagen: Diario Olé de Ecuador.

La situación del Verdao es complicada: además de la derrota en Quito, el equipo perdió el liderato en el Brasileirao tras caer 3-2 ante Flamengo, y sufrió su primer traspié como visitante en la Libertadores, donde había ganado sus cinco viajes previos. Con la desventaja de tres goles, Palmeiras está obligado a remontar en la vuelta para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la final.

