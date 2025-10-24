¡Furiosa! Así reaccionó la presidenta de Palmeiras tras la goleada ante Liga de Quito

La presidenta del club paulista, Leila Pereira, abandonó el estadio Rodrigo Paz Delgado con una expresión de resignación y sin brindar declaraciones a los medios en zona mixta, tras los goles de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray. La prensa brasileña destacó que Pereira salió con “cara de pocos amigos”, mostrando el disgusto de la delegación tras la dura derrota.

A pesar del mal momento, la mandataria se mantuvo activa en redes sociales. Publicó dos imágenes: una promoviendo la venta de entradas para el partido de vuelta en Brasil, y otra mostrando su aliento al plantel dirigido por Abel Ferreira. “El próximo jueves se decidirá quién clasificará a la final de la Conmebol Libertadores en Palmeiras”, escribió, junto al lema:

“Lucharemos sin cesar”.

Leila Pereira tras retirarse del estadio Rodrigo Paz Delgado. Imagen: Diario Olé de Ecuador.

La situación del Verdao es complicada: además de la derrota en Quito, el equipo perdió el liderato en el Brasileirao tras caer 3-2 ante Flamengo, y sufrió su primer traspié como visitante en la Libertadores, donde había ganado sus cinco viajes previos. Con la desventaja de tres goles, Palmeiras está obligado a remontar en la vuelta para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la final.

