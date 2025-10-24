Superclásico español: Real Madrid recibe este domingo a Barcelona en un partidazo que paraliza el mundo

El esperado Clásico entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga se jugará este domingo 26 de octubre a las 11:15 (hora local) en el estadio Santiago Bernabéu, un encuentro que promete definir el rumbo del campeonato español, aunque la temporada apenas comienza.

El Real Madrid llega como líder de LaLiga con 24 puntos, tras una racha sólida que lo mantiene en la cima, mientras que el Barcelona, segundo con 22 unidades, busca un triunfo que le permita recuperar la primera posición y consolidar su recuperación tras un inicio irregular.

En el último enfrentamiento entre ambos, el conjunto blaugrana se impuso, lo que añade un componente de revancha para los merengues, que contarán con el apoyo de su público en el Bernabéu. El Real Madrid necesita mantener la regularidad que lo ha caracterizado, mientras que el Barcelona apuesta por la velocidad y la juventud de su plantel para intentar arrebatar la cima.

El Santiago Bernabéu será testigo de una batalla táctica, donde cada gol, pase y decisión estratégica podría decidir quién se mantiene en la cima y quién deberá reagruparse en la lucha por el título. El Superclásico español paraliza al mundo y todos los ojos estarán puestos en este enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol español.

