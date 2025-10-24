Liga de Quito destaca los dos goles de Gabriel Villamil frente a Palmeiras

Tras la victoria de Liga de Quito por 3-0 frente a Palmeiras en el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores, el club publicó un mensaje en sus redes sociales para resaltar el desempeño del boliviano Gabriel Villamil, quien marcó un doblete que fue clave para la ventaja del equipo ecuatoriano.

El partido disputado este jueves en el estadio de Liga de Quito dejó a los locales con una importante ventaja de cara al juego de vuelta en Brasil. Villamil se consolidó como pieza clave en la ofensiva, aportando con dos goles decisivos que permitieron a su equipo dominar el encuentro.

En sus redes sociales, Liga de Quito elogió la actuación del boliviano:

“Gabriel Villamil, señores: 2 goles en una semifinal de Libertadores. ¡Enorme el boliviano!”, señaló la publicación tras la victoria frente a Palmeiras.

El joven futbolista boliviano, que también forma parte de la selección nacional, recibió el reconocimiento de los aficionados y del propio club por su destacada actuación.

Con este resultado, Liga de Quito llega a la vuelta con ventaja, dejando a Palmeiras con la tarea de remontar para mantenerse en la lucha por la final de la Copa Libertadores 2025.

