VIDEO: Esto dijo Gabriel Villamil tras su doblete y goleada frente a Palmeiras en la Libertadores

Liga de Quito consiguió una importante victoria por 3-0 frente a Palmeiras en el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores. El delantero boliviano Gabriel Villamil fue protagonista del encuentro al marcar un doblete que contribuyó de manera decisiva al resultado favorable del equipo ecuatoriano.

“Gracias a toda la hinchada liguista, gracias por su apoyo y por venir al estadio. Juntos hemos sacado un buen resultado y esperamos conseguir la clasificación”, manifestó Villamil a su salida del encuentro.

El partido se disputó este jueves en el estadio de Liga de Quito, donde la afición vivió una jornada de gran emoción. Villamil, una de las promesas bolivianas en el fútbol sudamericano, destacó por su efectividad y capacidad para definir en momentos clave del juego.

Tras el encuentro, Villamil agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la hinchada por el respaldo durante el partido, asegurando que la victoria es un esfuerzo colectivo que los mantiene con esperanzas de avanzar a la final de la Copa Libertadores.

Con este resultado, Liga de Quito llega a la vuelta con una ventaja importante, dejando a Palmeiras con la obligación de remontar para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo continental. El próximo encuentro definirá al primer finalista de la edición 2025 de la Copa Libertadores.

Mira la programación en Red Uno Play