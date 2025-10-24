Terror en Sacaba: mujer se resiste a ser abusada y logra escapar de su agresor

Una mujer denunció haber sido víctima de un intento de violación y secuestro en la zona de Obrajes, en el municipio de Sacaba (Cochabamba). El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando la víctima regresaba a su domicilio.

Según su testimonio, notó que un hombre la seguía y trató de comunicarse con sus familiares para pedir ayuda. Sin embargo, el agresor la alcanzó y la sujetó por el cuello, intentando reducirla por la fuerza. La mujer se resistió y logró zafarse, pidiendo auxilio a gritos hasta que el atacante huyó.

Cámaras de seguridad de la zona captaron parte del recorrido del agresor, quien fue visto siguiendo a la víctima momentos antes del ataque. Las imágenes ya se encuentran en poder de la Policía, que trabaja para identificar al responsable.

No se descarta que se trate del mismo sujeto que violó, golpeó y robó a otra mujer en la zona de El Abra el pasado domingo 19 de octubre, por lo que se investiga si ambos casos guardan relación.

Vecinos del sector expresaron su preocupación e indignación, exigiendo mayor patrullaje y seguridad en las calles. La víctima, aún en shock, pidió justicia y advirtió que su agresor podría seguir merodeando la zona.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play