“Detonaron dinamita y lanzaron piedras”: Contrabandistas atacaron a militares y se llevaron un camión indocumentado

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, coronel Luis Amílcar Velásquez Burgoa, informó que el hecho ocurrió ayer después del mediodía, cuando un Grupo de Reacción Inmediata del Comando Estratégico de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) escoltaba cinco vehículos desde el municipio de Curahuara bajo la "Fuerza de Tarea Conjunta Andina".

Según el reporte oficial, los contrabandistas hicieron detonar dinamita, lanzaron piedras e incluso dispararon armas de fuego contra las patrullas, logrando llevarse un camión FH-12 indocumentado.

Dos militares resultaron heridos:

Un Teniente de Infantería , con contusión en la mano izquierda.

Un Suboficial que conducía el camión comisado, con una herida contuso-cortante de tres centímetros en la región témporo-occipital. Ambos fueron trasladados a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

El viceministro Velásquez Burgoa señaló que, de enero a la fecha, se han registrado más de 15 enfrentamientos con contrabandistas en distintas regiones del país, evidenciando la creciente violencia en operativos de control.

Mira la programación en Red Uno Play