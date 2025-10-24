¿Cuántos feriados habrá el mes de noviembre en Bolivia?

El mes de noviembre llega con varias fechas importantes de celebración y descanso para la ciudadanía. Además del feriado nacional por la festividad de Todos Santos, el 2 de noviembre, tres departamentos del país gozarán de un feriado adicional, lo que permitirá disfrutar de fines de semana largos.

De manera extraordinaria, el Gobierno aprobó un Decreto Supremo que otorga un feriado adicional en 2025 a los nueve departamentos del país, en conmemoración del Bicentenario de Bolivia.

El Decreto Supremo 5328, promulgado el 5 de febrero de este año, tiene como objetivo resaltar los hechos históricos y trascendentales que marcaron la lucha por la independencia nacional.

Hasta la fecha, seis de los nueve departamentos ya celebraron sus jornadas conmemorativas. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se confirmó que aún restan tres regiones por rendir homenaje a sus gestas históricas:

Tarija: 7 de noviembre, por la Batalla de Suipacha .

Cochabamba: 14 de noviembre, por la Batalla de Aroma .

La Paz: 14 de noviembre, en recuerdo del descuartizamiento de Túpac Katari.

Las tres fechas caerán en día viernes, por lo que estos departamentos disfrutarán de fines de semana largos, ideales para el descanso, el turismo interno y la promoción de actividades culturales en sus regiones.

