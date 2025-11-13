Ministerio de Trabajo ratifica feriado en La Paz para este viernes 14

El Ministerio de Trabajo, a través de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, informó que este viernes 14 de noviembre de 2025 se declara feriado departamental en todo el territorio paceño, en conmemoración del descuartizamiento de Túpac Katari, héroe indígena y símbolo de la lucha por la independencia de Bolivia.

La determinación fue adoptada en cumplimiento del Decreto Supremo N° 5328 del 5 de febrero de 2025, norma que dispone resaltar los hechos históricos, memorables y trascendentales vinculados al proceso emancipador nacional, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de Bolivia.

“En conmemoración del descuartizamiento de Túpac Katari, se comunica a la población en general que el día viernes 14 de noviembre de 2025 se constituye en feriado departamental, con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el Departamento de La Paz”, señala el comunicado oficial emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo.

El documento, firmado por la abogada Ninoska Y. Loza Flores, jefa departamental de Trabajo La Paz, aclara que la disposición es de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el respeto a los derechos laborales y al descanso en días feriados reconocidos por ley.

Mire el comunicado del Ministerio de Trabajo:

