Además de Cochabamba y Santa Cruz, otro departamento tendrá feriado este mes ¿Cuál es?

Si te preguntas si todavía quedan feriados por disfrutar este mes, la respuesta es sí. En el marco del Bicentenario de Bolivia, el Gobierno decretó un feriado con suspensión de actividades públicas y privadas en cada uno de los nueve departamentos del país.

El Decreto Supremo 5328 establece que estos feriados son exclusivos para 2025 y buscan conmemorar hechos históricos trascendentales en la lucha por la independencia. Si alguno de estos feriados cae en domingo, se trasladará al lunes siguiente para garantizar el día de descanso.

Los feriados que ya pasaron fueron en Pando, el 9 de febrero, en honor a la fundación de Cobija. En Santa Cruz, el 14 de febrero, por la proclamación de la independencia cruceña. En Potosí, el 1 de abril, conmemorando la Batalla de Tumusla. En Beni, el 22 de abril, en homenaje a la revuelta del pueblo Canichana.

Los próximos feriados

Cinco departamentos tendrán feriados departamentales hasta fin de año:

Chuquisaca: El próximo feriado departamental será el 29 de septiembre , en conmemoración de la fundación de la ciudad de La Plata.

Oruro: El 6 de octubre , para recordar la Revolución del 6 de octubre de 1810.

Tarija: El 7 de noviembre , por la Batalla de Suipacha.

La Paz y Cochabamba: Ambos departamentos compartirán el feriado el 14 de noviembre. La Paz recordará el descuartizamiento de Tupac Katari, mientras que Cochabamba conmemorará la Batalla de Aroma.

Estos feriados son una oportunidad para reflexionar sobre la historia del país y el valor de los héroes que lucharon por la independencia. Así que, además de planificar un día de descanso, puedes aprovechar para conocer más sobre el legado histórico de tu región.

