El cuerpo de una adolescente de 15 años, reportada como desaparecida desde el sábado 18 de octubre, fue hallado este jueves en un terreno baldío de la ciudad de El Alto. El hallazgo fue realizado por sus propios familiares, quienes llevaban varios días buscándola desesperadamente.

“Me avisaron que está muerta. Desde el día sábado había salido, le dijo a mi cuñado: ‘papi, voy a salir un rato a jugar’, y él le respondió ‘ya’”, relató entre lágrimas una familiar de la víctima.

Según versiones preliminares, la menor habría estado en compañía de otros adolescentes en una vivienda donde supuestamente se consumían bebidas alcohólicas.

“Dicen que en esta casa toman, muchos vecinos contaron eso. Además que cuatro jóvenes estaban ayer todavía en el lugar. Lo que pedimos es justicia para mi sobrina”, expresó la tía de la fallecida.

El Ministerio Público y la Policía realizaron el levantamiento legal del cuerpo. De manera preliminar, se informó que no se encontraron signos visibles de violencia, aunque la investigación continúa.

“Vamos a determinar la causa de la muerte. Aparentemente no tiene signos de violencia”, señaló la fiscal de Delitos Contra la Vida, Sarina Guardia, asignada al caso.

