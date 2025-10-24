Gobierno espera el documento para promulgar la ley que autoriza la importación de combustibles

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que la Ley 328/2024-2025, que autoriza a particulares importar combustibles por un periodo de 90 días, será promulgada por el presidente Luis Arce una vez el documento llegue al Órgano Ejecutivo.

“Hay tiempos, la norma debe pasar por firmas, en distintas instancias, todo eso debe cumplirse. Una vez llegue acá (Casa Grande del Pueblo), la vamos a promulgar. Todo lo que tenga que ver en beneficio de la población lo vamos a hacer”, señaló Alcón.

Asimismo, Alcón saludó la reciente aprobación de distintos créditos en la Asamblea Legislativa y cuestionó que este trabajo no se haya realizado antes.

“Saludamos que se estén aprobando créditos, pero esto confirma ese sabotaje que han llevado adelante, no solo contra el Gobierno, sino contra el pueblo boliviano. Si lo hubieran hecho hace tres años, hoy la población no estaría haciendo largas filas en los surtidores”, afirmó.

La Ley 328/2024-2025, aprobada la noche del jueves 23 de octubre, establece un régimen excepcional de tres meses que permitirá a personas naturales y jurídicas importar e internar diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La norma tiene como propósito asegurar el abastecimiento nacional de carburantes y será aplicada por un periodo excepcional de tres meses, contados desde su promulgación.

