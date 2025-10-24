Cementerio General de Cochabamba concluye refacciones y se alista para Todos Santos

A una semana de la celebración de Todos Santos, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, inspeccionó las obras de mantenimiento y mejoras en el Cementerio General, con el objetivo de garantizar que la población visite a sus seres queridos en un espacio ordenado, limpio y seguro.

“Hicimos una inspección en el cementerio verificando que todo funcione correctamente. Implementamos riego por aspersión en los jardines, colocamos bancas y reforzamos la seguridad”, señaló la autoridad municipal.

El alcalde destacó que la recuperación de cámaras y parlantes permitirá fortalecer la vigilancia, brindar información a los visitantes y servir como apoyo en casos de extravío.

El administrador del Campo Santo, Miguel Pantoja, informó que se destinaron Bs 300.000 a trabajos de ampliación, cambio de suelo e instalación del nuevo sistema de riego. Además, se rehabilitaron 23 cámaras y 13 parlantes, y se inició la colocación de bancas mediante una alianza público-privada con empresarios funerarios.

En paralelo, la Alcaldía ejecuta obras de mejoramiento vial y señalización en los accesos al cementerio. El director de Obras Públicas, René Quiroga, adelantó que los trabajos en la avenida Sajama y sus alrededores concluirán mañana, “para garantizar un acceso fluido y seguro de los visitantes”.

“Todo estará en perfectas condiciones para el Día de Difuntos. Se ha desplegado personal de vías, alumbrado, señalización y semaforización”, detalló Quiroga.

Finalmente, el gerente de EMSA, Franz Knaudt, informó que se desarrolla un operativo especial de limpieza, lavado y fumigación del cementerio.

“Desplazamos dos cuadrillas de 40 personas cada una. El trabajo de limpieza se extenderá antes, durante y después del 2 de noviembre”, explicó.

Foto Gamc

Foto Gamc

Mira la programación en Red Uno Play