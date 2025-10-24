“Nada se desperdicia”: amas de casa se ingenian con menudencias ante el alto precio del pollo en La Paz

El incremento en el precio de productos básicos continúa afectando la economía de las familias bolivianas. En la zona de Ciudad Satélite, en La Paz, las vendedoras de los mercados aseguran que cada vez se vende menos pollo entero, ya que las amas de casa optan por comprar menudencia para rendir más en la cocina.

“Ahora lo que más buscan los caseros es menudencia, porque el pollo está caro. El kilo está en Bs 25,50 y para mañana nos va a llegar a Bs 26,50”, comenta una de las comerciantes del lugar.

Las compradoras, por su parte, cuentan que deben ingeniárselas para alimentar a sus familias sin afectar demasiado el presupuesto. “Somos seis en casa, así que tenemos que estirar el pollo. Compramos pechuguita para hacer milanesas y que rinda un poco más”, explica una vecina.

Otras familias optan por preparar guisos o sopas con colitas, alitas o menudencias, buscando aprovechar cada parte del ave.

“Otra opción para la sopita es la menudencia, porque ya no nos abastece el pollo entero. Tenemos que partirlo en dos, ya nada se desperdicia”, añade otra ama de casa.

