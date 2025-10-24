¡La carne por las nubes! Conozca el nuevo precio y lo que se espera en diciembre

El precio de la carne de res continúa en ascenso en los mercados cruceños, generando preocupación tanto entre los comerciantes como entre los consumidores. Actualmente, el kilo de carne de primera se vende entre Bs 70 y Bs 75, mientras que la carne de segunda ronda los Bs 65.

En menos de una semana, el precio subió entre Bs 3 y Bs 5, según los carniceros. “El kilo de carne de primera estaba en Bs 70 hace pocos días y ya está en Bs 75”, comentó uno de ellos. Otro vendedor recordó que “la punta de S costaba Bs 72 hace un mes y ahora ya está en Bs 75”.

De continuar este ritmo de incremento, los comerciantes calculan que el kilo de carne de primera podría llegar a costar entre Bs 85 y Bs 100 para Navidad, es decir, en apenas ocho semanas.

“Hasta Bs 100 el kilo llegará hasta Navidad si sigue subiendo así, no hay cómo detenerlo”, advirtió un carnicero del mercado Los Pozos.

Frente a esta situación, los consumidores intentan adaptarse. “Tenemos que economizar un poquito”, expresó una ama de casa mientras hacía sus compras. Una de las estrategias más comunes para rendir el presupuesto es pedir que los filetes se corten más delgados, para que “alcancen para toda la familia”, contó una vendedora.

El aumento del precio de la carne se suma a una serie de incrementos en productos básicos que golpean el bolsillo de las familias cruceñas. Mientras tanto, los comerciantes esperan que la situación se estabilice, aunque temen que los costos sigan al alza conforme se acerquen las fiestas de fin de año.

