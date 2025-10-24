TEMAS DE HOY:
Policía Richard Flores colombianos ladrones

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Lo ataron a un poste! Choferes detienen a presunto ladrón sorprendido robando en fila por combustible

El hombre fue acusado de intentar sustraer autopartes de los vehículos que esperaban para cargar carburante.

Silvia Sanchez

24/10/2025 16:55

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Transportistas que realizaban fila para abastecerse de combustible en la zona de Ballivián, en la ciudad de El Alto, capturaron a un presunto delincuente sorprendido cuando intentaba sustraer autopartes de los vehículos estacionados.

Tras descubrirlo, los choferes lo ataron a un poste, donde le reclamaron por su accionar antes de entregarlo a la Policía.

“Había estado queriendo robar cosas. Lo han descubierto, salieron y lo amarraron al poste. Luego empezaron a golpearlo y a preguntarle si tenía cómplices”, relató uno de los testigos.

Según los conductores, el hombre también habría intentado llevarse objetos de valor del interior de los motorizados.

“Intentó aprovechar la madrugada para cometer el robo. Era ladrón, no estaba borracho ni nada”, agregó otro testigo.

Los transportistas pidieron mayor seguridad y patrullajes constantes en los puntos donde se forman filas para la carga de combustible, debido a los constantes robos registrados en las últimas semanas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD