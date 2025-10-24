¡Lo ataron a un poste! Choferes detienen a presunto ladrón sorprendido robando en fila por combustible

Transportistas que realizaban fila para abastecerse de combustible en la zona de Ballivián, en la ciudad de El Alto, capturaron a un presunto delincuente sorprendido cuando intentaba sustraer autopartes de los vehículos estacionados.

Tras descubrirlo, los choferes lo ataron a un poste, donde le reclamaron por su accionar antes de entregarlo a la Policía.

“Había estado queriendo robar cosas. Lo han descubierto, salieron y lo amarraron al poste. Luego empezaron a golpearlo y a preguntarle si tenía cómplices”, relató uno de los testigos.

Según los conductores, el hombre también habría intentado llevarse objetos de valor del interior de los motorizados.

“Intentó aprovechar la madrugada para cometer el robo. Era ladrón, no estaba borracho ni nada”, agregó otro testigo.

Los transportistas pidieron mayor seguridad y patrullajes constantes en los puntos donde se forman filas para la carga de combustible, debido a los constantes robos registrados en las últimas semanas.

Mira la programación en Red Uno Play