Colapsa techo del Hospital El Bajío por lluvias en Santa Cruz: sala de observación queda inhabilitada

Las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocaron el colapso del techo en áreas del Hospital El Bajío, ubicado en la zona sur de Santa Cruz de la Sierra. El incidente dejó una sala de observación inhabilitada y daños en equipos e indumentaria médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los ductos de desagüe del techo se habría obstruido, lo que ocasionó que el agua se acumulara y humedeciera la estructura hasta provocar el desprendimiento del cielo falso. El primer derrumbe se registró en un depósito del área de enfermería, sin que se reportaran personas heridas.

Sin embargo, el área de observación 2 de aislamiento también se vio afectada por la filtración de agua. El colapso parcial del techo en esa sección obligó a cerrar temporalmente la sala, mientras se evalúan los daños estructurales y se realiza la limpieza del lugar

Las lluvias persistentes también provocaron anegamientos en varias calles y avenidas de la capital cruceña, dificultando la circulación de vehículos y peatones.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones continuarán durante toda la jornada del domingo y se extenderán hasta el lunes 27 de octubre. La institución emitió una alerta naranja para los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni, La Paz y Cochabamba debido al riesgo de acumulación de agua y posibles desbordes.

