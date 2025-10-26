Emergencia: Rescatan a una familia en Santa Cruz tras las fuertes lluvias

Durante la jornada de este domingo, Santa Cruz amaneció con lluvias intensas y tormentas eléctricas, lo que provocó diversas emergencias atendidas por la Dirección de Emergencias Municipal.

“Desde ayer a las 23:00 horas iniciaron las lluvias con tormentas eléctricas, con un volumen de 24 mm, lo que significa 24 litros por metro cuadrado. Desde las 03:00 de la madrugada empezamos a recibir las solicitudes de emergencia”, informó una funcionaria.

Evacuación de la familia

Entre los casos atendidos, se registró la evacuación de una familia completa, de un domicilio ubicado en el Distrito 10, zona del Mercado Abasto Nuevo. Las personas fueron retiradas de la vivienda siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes. Tras la evacuación, se procederá a realizar el desagüe de la casa para prevenir futuros riesgos.

“Hemos atendido el caso de evacuación de una familia con adultos mayores y se hizo la evacuación respectiva. Se procederá a hacer el desagüe correspondiente de esa casa”, agregó la funcionaria.

Además, se recibieron llamadas de emergencia desde el mismo Distrito 10, en la zona del Barrio Libertad, donde un equipo de la Dirección de Emergencias ya se encuentra desplazándose para atender posibles incidentes.

