En medio de una verdadera fiesta folclórica, este viernes se llevó a cabo la presentación oficial del spot y el afiche del Carnaval de Oruro 2026. El evento fue organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) y el Comité Departamental de Etnografía y Folklore.

La esperada velada se desarrolló en la avenida Cívica de la ciudad de Oruro desde las 19:00 y contó con la participación de 18 agrupaciones de danza, además de destacadas bandas de música y las reconocidas agrupaciones Yara, Tupay, Bonanza y Pepe Murillo.

El lanzamiento oficial marcó el inicio de la cuenta regresiva para una de las celebraciones más emblemáticas del país. El Carnaval de Oruro 2026 se realizará los días 14 y 15 de febrero, y volverá a reunir a miles de danzarines y músicos que peregrinan con fe y devoción en honor a la Virgen del Socavón.

Considerada la festividad más grande de Bolivia, esta manifestación cultural atrae cada año a miles de turistas nacionales e internacionales, consolidándose como una auténtica expresión de arte, fe y tradición.

El Carnaval de Oruro fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que destaca su profunda riqueza espiritual y cultural.

