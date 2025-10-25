Detienen en Argentina a 'Manitos Blancas', boliviano acusado de liderar una banda de narcotráfico

En un operativo que desarticuló una red de tráfico de drogas, las autoridades argentinas detuvieron a Hugo Hermoso Vacaflor, un ciudadano boliviano de 55 años conocido en el mundo delictivo como 'Manitos Blancas'. Hermoso está acusado de encabezar una organización dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en Argentina.

Según la investigación judicial, Hermoso utilizaba un depósito de pinturas como fachada para almacenar la droga, que habría ingresado al país desde Bolivia y Perú. Desde allí, coordinaba junto a varios cómplices la distribución mediante vehículos y domicilios en distintos barrios de Córdoba.

Durante los operativos se incautaron más de 60 kilos de drogas, además de dinero en efectivo en distintas monedas y otros bienes relacionados con la actividad ilícita. La justicia argentina confirmó su procesamiento por organización y comercialización de estupefacientes, así como por asociación ilícita.

La detención de 'Manitos Blancas' representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que operan en la región, en un contexto de creciente preocupación por la proliferación de drogas en el país. Las autoridades continúan investigando posibles conexiones con otras bandas internacionales y locales.

