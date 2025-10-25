“Sabía a pollo”: las perturbadoras palabras de un adolescente acusado de un crimen en Egipto

La sociedad egipcia se encuentra completamente conmocionada por el caso de un niño caníbal de tan solo 13 años de edad, quien confesó haber asesinado a su compañero de clases durante una tarde de juegos para después desmembrarlo y probar su carne "por mera curiosidad", por lo que, como era de esperarse, las declaraciones del joven criminal ya le están dando la vuelta al mundo.

Estos lamentables hechos ocurrieron en la ciudad de Ismailía, en la zona noreste de Egipto y fue el domingo 19 de octubre cuando las autoridades de la referida ciudad dieron a conocer la detención de un niño identificado como Youssef “A”, quien fue señalado como el principal sospechoso de la desaparición de su compañero de clases, Mohamed AM y tras su aprehensión el menor confesó con lujo de detalle su atroz crimen.

El caso del niño caníbal salió a la luz debido a que la policía de Ismailía recibió el reporte del hallazgo de restos humanos en los alrededores de un conocido centro comercial y tras las investigaciones se identificó a Youssef “A”, compañero de escuela de Mohamed AM, quien días antes había sido reportado como desaparecido, por lo que al establecerse el vínculo entre ambos casos se realizó la detención del menor de 13 años de edad.

Esta fue su atroz declaración del niño caníbal

Tras su detención, Youssef “A” no tuvo reparo en confesar su crimen, señaló que invitó a Mohamed AM a su casa para pasar una tarde jugando videojuegos aprovechando la ausencia de sus padres, sin embargo, una vez en su domicilio decidió asesinar a su víctima golpeándolo con un palo de madera, posteriormente, uso una sierra eléctrica de su padre para desmembrar el cuerpo de su compañero con la intención de deshacerse de la evidencia posteriormente, sin embargo, antes de hacerlo comió parte del cuerpo de su compañero.

Según los reportes de las autoridades egipcias, el menor señaló que cometió el atroz crimen debido a que quería replicar las escenas que vio en películas y distintos videojuegos y respecto al acto de canibalismo, mencionó que lo hizo por simple curiosidad y declaró que la carne de su compañero de clases “sabía a pollo empanizado”.

Tras las declaraciones del menor, el equipo de investigadores a cargo del caso le pidió al menor recrear su crimen y gracias a ello se pudo saber en qué otros puntos de la ciudad esparcieron los restos de su compañero de clases, con quien se desconoce si tenía algún problema previo o por qué lo eligió como su víctima.

Mira la programación en Red Uno Play