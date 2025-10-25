“Tu ropa da esperanza”: campaña busca recaudar fondos para un ecógrafo mamario en el Oncológico

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Legión Cruceña de Combate contra el Cáncer lanzó la campaña “Tu ropa da esperanza”, cuyo objetivo es recaudar fondos para adquirir un ecógrafo mamario para el Hospital Oncológico.

Según Bonnie Coca, presidenta de la institución, el equipo actual tiene más de diez años de uso, superando su vida útil, y un mamógrafo puede costar hasta 80 mil dólares.

Coca también señaló las dificultades que enfrentan para recibir donaciones del exterior. “Existe la posibilidad de que nos donen el equipo desde otros países, pero la normativa aduanera impide que voluntariados traigan equipamiento médico y medicamentos, ya que los aranceles son demasiado altos y hacen imposible traer estas donaciones”, lamentó.

En este sentido, la presidenta de la Legión Cruceña instó a diputados y senadores a apoyar un proyecto de modificación de la normativa aduanera que permitiría facilitar la llegada de ecógrafos, aparatos y medicamentos al hospital oncológico y otros centros de salud del país.

Actualmente, más de 2.000 pacientes con cáncer de mama requieren anualmente ecografía mamaria, mamografía y biopsia. Bolivia registra alrededor de 300 nuevos casos de cáncer de mama al año, siendo la segunda causa de cáncer en mujeres. “Por eso estamos luchando para que la Asamblea Legislativa nos apoye y se pueda cambiar la normativa, asegurando que los equipos estén en buen estado”, agregó Coca.

La campaña culminará con una venta de ropa vintage los días 25 y 26 de octubre, en la Manzana Uno, donde todo lo recaudado se destinará a la compra del nuevo ecógrafo.

Mira la programación en Red Uno Play