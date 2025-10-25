TEMAS DE HOY:
Profesor abusador Niño agredido denuncia de vecinos

Policial

Criminólogo confirma autenticidad de video de Marset: "amenaza a autoridades y policías"

Según el experto, el material no tiene alteraciones y confirma la intención de Marset de continuar con su actividad criminal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/10/2025 22:33

Cristian Sánchez, experto en criminología
Bolivia

Un reciente video que circula en redes sociales, atribuido a Sebastián Marset, fue analizado por expertos en criminología y considerado como original y sin alteraciones, aunque no se trata de la fuente primaria, según explicó Cristian Sánchez, especialista en la materia.

“El video efectivamente es original. No tiene cortes, ediciones ni alteraciones, y en términos generales y coloquiales podemos decir que es un video auténtico. Vemos claramente que es una afrenta directa al Estado: amenaza a autoridades y a la policía”, explicó Sánchez.

El experto también señaló que la declaración de alias “El Colla” sobre que Marset vive en un condominio del Urubó no debe tomarse a la ligera, ya que fue su socio, y este tipo de información tiene un peso relevante.

Sánchez advirtió que el comportamiento delictivo de Marset representa un nuevo nivel de amenaza. “No es una situación ficcionada; Marset está dando una nueva vuelta de tuerca en su presencia criminal", dijo.

"Aquellas autoridades que se han corrompido o han tenido relaciones clientelares con el crimen organizado deben estar preocupadas, porque gente como Marset no se detendrá hasta encontrar venganza o enfrentar directamente a estas personas por eventuales traiciones”, afirmó.

 

